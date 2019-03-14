رياضة | محمد صلاح "صفر كبير" أمام الفرق الكبرى هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح "صفر كبير" أمام الفرق الكبرى هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، صيامه التهديفي أمام الفرق الكبرى هذا الموسم حيث فشل في هز شباك مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ.

فيما شارك "مو" في فوز ليفربول على البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث سجل ثلاثية الريدز كلا من؛ ساديو ماني "هدفين" وفيرجيل فان ديك "هدف".

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وتأهل نادي ليفربول إلى دور ربع النهائي بصحبة كلا من؛ مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وبورتو ويوفنتوس وبرشلونة.

ويفشل محمد صلاح في التهديف مع الريدز في 6 مباريات متتالية أمام "بايرن ميونيخ ذهابا وإيابا، بيرنلي، مانشستر يونايتد، واتفورد، إيفرتون".

كما فشل محمد صلاح في هز شباك كبار أندية البريميرليج هذا الموسم في ظاهرة لفتت انتباه الجميع رغم التألق والمستوى المميز له خلال العام الماضي.