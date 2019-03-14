رياضة | عاجل.. الاتحاد التونسي يحسم موقف ساسي من لقاء الزمالك والمقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاتحاد التونسي يحسم موقف ساسي من لقاء الزمالك والمقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد التونسي بيان رسمي بشأن طلب الزمالك الخاص ببقاء فرجاني ساسي في القاهرة حتى يوم 20 لخوض مباراة المقاولون في الدوري.

حيث وافق الاتحاد على طلب الزمالك على أن ينضم اللاعب إلى معسكر النسور يوم 21 من الشهر ذاته.

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وجاء نص البيان كالتالي:

الموافقة على طلب نادي للزمالك المصري

على اثر طلب تقدم به فريق الزمالك المصري وبعد التشاور مع الناخب الوطني آلان جيراس ، تقرر الموافقة على التحاق الفرجاني ساسي بتربص المنتخب يوم الاربعاء 21 مارس 2019 ، خاصة مع اعتزام الإطار الفني تشريك أغلبية العناصر التي وقع استدعاؤها خلال المبارتين القادمتين لمنتخب الأكابر وذلك تباعا بتاريخ 22 مارس ضد منتخب اسواتيني و 26 مارس ضد المنتخب الجزائري بالبليدة، علما أنه تقرر أيضا تسريح كل لاعبي الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي وذلك يوم 23 مارس دعما للفريقين لتحقيق النتيجة المأمولة خلال المبارتين التي ستجريان يوم 29 مارس 2019 تباعا ضد كل من الرجاء البيضاوي ( مباراة السوبر الإفريقي ) والمريخ السوداني (اياب نصف نهائي كأس زايد للاندية الابطال العربية ).