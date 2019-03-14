رياضة | أول تعليق من سواريز عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سواريز عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته للتأهل الى ربع النهائي رغم صعوبة اللقاء ، مؤكدا أنه حتى تفوز بدوري الابطال يجب ان تكون حذراً خلال 90 دقيقة.

وقال سواريز في تصريحات صحفية : "نحن نستفيد من خبرتنا ونعلم انه يجب ان نحذر في الادوار الاقصائية، والاهداف ستأتي في الوقت المُناسب".

وكان نادي برشلونة قد فاز على أولمبيك ليون، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.