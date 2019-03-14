رياضة | عاجل.. موعد قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الدور ثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تأهل 8 فرق لدور ربع النهائي.

وتأهل كلا من أياكس الهولندي، بورتو البرتغالي، برشلونة الأسباني، يوفنتوس الإيطالي وليفربول، مانشستر يونايتد، توتنهام، مانشستر سيتي من إنجلترا.

بينما ودع البطولة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد "أسبانيا"، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، شالكة "ألمانيا"، باريس سان جيرمان، ليون "فرنسا" و روما الإيطالي.

وتقام قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة دوري الأبطال بعد غد الجمعة، وسيتم من خلالها معرفة الفرق المتواجهة في الدورين المقبلين.