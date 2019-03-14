انت الان تتابع تفاصيل خبر رفاق صلاح يركلون "البافاري" خارج دوري الأبطال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 01:39 صباحاً - انتزع نادي ليفربول الإنجليزي بطاقة التأهل لربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه في ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباراة الإياب من دور الـ16 للبطولة القارية، التي جرت مساء الأربعاء.

ونجح الفريق الإنجليزي في العودة إلى دياره ببطاقة العبور بفضل فوزه الواضح إياباً، معوَضاّ سقوطه في فخ التعادل السلبي في لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

اقتنص ليفربول هدفاً بعدما استغل السنغالي ساديو ماني كرة طولية من زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، ليراوغ الحارس الألماني مانويل نوير على حدود منطقة الجزاء، ثم استدار وسددها في المرمى الخالي، معلناً تقدم "الريدز" في الدقيقة الـ26.

وكان الفريق الإنجليزي قاب قوسين أو أدنى من زيارة الشباك البافارية، للمرة الثانية في الشوط الأول، لكنه أضاع ذلك برعونة شديدة.

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ومن أول هجمة منظمة، أدرك العملاق البافاري التعديل بفضل "النيران الصديقة"؛ إذ سجّل الكاميروني جويل ماتيب هدفاً في شباك حارس البرازيلي أليسون بيكر، مانحاً التعادل لـ"أصحاب الأرض والجمهور"، في الدقيقة الـ39.

وعاد المدافع الهولندي فان دايك لترك بصمته المميزة في اللقاء بتسجيله هدفاً ثانياً لليفربول في الدقيقة الـ69؛ بعدما حوّل كرة ركنية برأسه إلى شباك البافاريين، وسط فرحة كبيرة لزملائه اللاعبين.

ووجه ساديو ماني ضربة قاضية لآمال البافاريين بتسجيله الهدف الثالث لـ"الريدز"؛ بعدما حوّل كرة زميله المصري محمد صلاح برأسه إلى الشباك، قبل 6 دقائق من صافرة النهاية.

وبذلك لحق ليفربول بقطبي مانشستر؛ يونايتد والسيتي، إضافة إلى توتنهام الإنجليزي فضلاً عن برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي.