انت الان تتابع برشلونة يكتسح ليون ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

حسم برشلونة الإسباني، تأهله للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد اكتساحه لضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، بخمسة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب «كامب نو» في إياب دور الـ16 من المسابقة. واستفاد البلوجرانا من تعادله السلبي بدون أهداف في لقاء الذهاب الذي أقيم قبل أسابيع قليلة على ملعب «بارك أولمبيك ليون» بفرنسا، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين بعد تفوقه الكاسح في مباراة الإياب ومن المقرر أن تقام دور دور الـ8 يوم الجمعة المقبل لتحديد مواجهات هذا الدور.

بدأ برشلونة اللقاء، بقوته الضاربة وفرض الفريق الكاتالوني سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى مستغلًا انطلاقات البرازيلي فيليبي كوتينيو، ومهارة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل يحصل النجم لويس سواريز على ركلة جزاء مثيرة للجدل سددها القائد ميسي بنجاح في الدقيقة 17 من عمر الشوط. وواصل أصحاب

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