سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة إصابة مروان وربيعة

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تحرير:أحمد سعيد ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

مروان محسن

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة إصابة مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ورامي ربيعة مدافع الفريق وغيابهما عن مواجهة شبيبة الساروة المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأكد سيد عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن كل ما يتردد عن إصابة رامي ربيعة ومروان محسن بإصابات عضلية غير صحيح، واللاعبان جاهزان للمشاركة في المباراة المقبلة.

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كانت بعض التقارير الصحفية ذكرت أن رامي ربيعة يعاني من آلام في العضلة الضامة، بينما يعاني مروان محسن من إصابة في العضلة الخلفية وتأكد غيابهم عن مواجهة الفريق القادمة. ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره شبيبة الساورة الجزائري، السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة