انت الان تتابع غوارديولا يدعم بايرن للإطاحة بليفربول من دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بيب غوارديولا ويورغن كلوب خلال مواجهتهما في ملعب أنفيلد أبريل 2018 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد فوز مان سيتي الساحق على شالكه الألماني بدوري الأبطال، لم يخف بيب غوارديولا مدرب سيتي تشجيعه لبايرن ميونيخ في مباراته المصيرية الليلة أمام ليفربول. وقال غوارديولا "أشعر أن بايرن سيتأهل" لدور الثمانية.

سيدعم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، فريقه السابق بايرن ميونيخ عندما يستضيف الفريق البافاري فريق ليفربول في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء (13 مارس/ آذار 2019).

ورشح المدرب الإسباني، الذي قضى ثلاثة مواسم ناجحة في بايرن قبل الانتقال إلى سيتي في 2016، بطل ألمانيا للتفوق على أرضه بعدما تعادل دون أهداف في ليفربول الشهر الماضي في أنفيلد.

وقال غوارديولا بعد الفوز 7-صفر على شالكه مساء أمس الثلاثاء وقيادة مان سيتي إلى دور الثمانية بالتفوق 10-2 في مجموع المباراتين، حيث سبق وأن فاز 3 / 2 في ألمانيا ذهابا. "أنا أتأسف للجماهير الإنجليزية لكني أريد أن يتأهل بايرن". وأضاف: "أود مواجهة بايرن، إنني جزء من هذا النادي. أعشق ميونيخ وكذلك بايرن ولدي العديد من الأصدقاء هناك". وأكد غوارديولا: "إنها مباراة حاسمة للفريقين لكني أشعر أن بايرن سيتأهل وأتمنى ذلك".

إذا تأهل ليفربول ستصبح هذه أول مرة منذ 2009 تصل فيها أربعة فرق إنجليزية إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد صعود ثلاثة فرق هي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (على حساب باريس سان جرمان) وتوتنهام هوتسبير، الذي صعد على أكتاف بروسيا دورتموند.

Advertisements

وتسيطر الأندية الإسبانية على لقب دوري الأبطال في السنوات الأخيرة إذ أحرز ريال مدريد وبرشلونة اللقب سبع مرات في آخر عشرة مواسم. وقال غوارديولا "إنه جيد لكرة القدم الإنجليزية وصول ثلاثة فرق إلى دور الثمانية وربما أيضا يصل ليفربول". وأضاف المدرب الكبير: "في العقد الأخير هيمنت الفرق الإسبانية على كل شيء. إنه شيء جيد لنا. بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية هذا رائع".

كلوب: "العالم سيتغير بالنسبة لنا"

وعانى ليفربول، وصيف بطل دوري الأبطال الموسم الماضي، كثيراً في مبارياته خارج أرضه في أوروبا هذا الموسم وخسر في ضيافة نابولي ورد ستار بلجراد وباريس سان جيرمان في دور المجموعات.

وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، "لا يجب أن نلعب بنصف تركيزنا خارج الأرض. هذه المباراة لا علاقة لها بأي شيء آخر". وتابع المدرب الألماني: "لو انتصرنا وكنا نستحق التأهل فإن العالم سيتغير بالنسبة لنا. وإذا خسرنا فإننا سنركز على مباراة فولهام يوم السبت" في الدوري الإنجليزي.

وأوضح كلوب، الذي استمتع بمواجهات كبرى على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ عندما كان يدرب بروسيا دورتموند، أن ليفربول يحتاج إلى اللعب بشجاعة أمام بايرن. وأضاف "عندما تملك الكرة يجب أن تتحلى بالثقة أمام منافس مثل بايرن. هذا ما يجب أن نظهره. ستكون هناك لحظات سنهيمن فيها على اللعب وأخرى ستكون الغلبة فيها لبايرن.