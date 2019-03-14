سخرية واسعة من ملابس زيدان!

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زيدان أثناء تقديمه إلى وسائل الإعلام.

أوردت تقارير صحفية أن ملابس مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. المدرب الفرنسي ارتدى سروال "جينز" أثناء تقديمه إلى وسائل الإعلام ليجد نفسه في مرمى انتقادات واسعة.

قبل أيام، عين ريال مدريد رسميا زين الدين زيدان مدرباً للفريق خلفاً لسانتياغو سولاري. وينتظر المدرب الفرنسي عمل كبير من أجل إعادة قطار "الميرنغي" إلى مساره الصحيح، واعتلاء منصات التتويج نهاية كل موسم.

وخلال تقديمه إلى وسائل الإعلام، لم يخطف فقط زيدان الأضواء بتصريحاته المقتضبة، التي تعكس فلسفته الكروية بل أيضاً بملابسه غير المعتادة هذه المرة، ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واعتاد المدرب الفرنسي ارتداء بدلات رسمية ذات ألوان داكنة، بيد أن زيدان كسر هذه "العادة" في آخر مرة، وارتدى خلال تقديمه قبل أيام سروال جينز تظهر عليه بعض ثقوب "الموضة" في الركبة والفخذ. زيادة على ذلك، رفع زيدان الجينز أزرق اللون قليلاً فوق كاحل قدميه.

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وسخر شخص من ملابس زيدان وكتب على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول "سرق اللصوص كل شيء في ( منزل زيدان) بما في ذلك المغسلة، ولم يتركوا سوى سروال جينز خاص بزوجته. وقد ارتدى (زيدان) هذا السروال".

وتابع آخر "متى سيطلب بيتر كراوتش ( لاعب إنجليزي طويل القامة) من زيدان أن يعيد له سروال الجينز الخاص به (في إشارة إلى أن الجينز، الذي ارتداه زيدان طويل عليه). سيتطلب الأمر من كراوتش وقتاً طويلا من أجل كي السروال".

وأضاف آخر "ارتداء سروال الجينز هو أكثر شيء شنيع قام به زيدن الدين زيدان منذ نطحته لماتيراتزي (النطحة الشهيرة في نهائي كأس العالم بين فرنسا وإيطاليا 2006).

أما شخص آخر فكتب يقول على ملابس الأسطورة الفرنسية "وعد ريال مدريد زيدان بتوفير المال من أجل ضم هازارد ونيمار وكذلك اقتناء سروال جينز جديد".