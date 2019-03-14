انت الان تتابع إمبولي يقيل مدربه في محاولة للنجاة من الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن إمبولي المتعثر في الدوري الإيطالي، الأربعاء، أنه أقال مدربه جوسيبي إياكيني، بعد 4 أشهر فقط من توليه المنصب.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أوريليو أندرياتسولي، مدرب إمبولي السابق، من المنتظر أن يخلف إياكيني، رغم إقالته في نوفمبر بعد أن قاد الفريق للصعود للدرجة الأولى.
ويحتل إمبولي، الذي يستضيف فروزينوني يوم الأحد المقبل، المركز 17 في الترتيب، ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط بعد 5 انتصارات فقط في 27 مباراة.
وخسر إياكيني في مباراته الأخيرة مع إمبولي 2-1 أمام روما الاثنين، وهي المباراة الأولى لفريق العاصمة بقيادة مدربه العائد كلاوديو رانييري.
كانت هذه تفاصيل خبر إمبولي يقيل مدربه في محاولة للنجاة من الهبوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.