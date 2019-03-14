اخبار الرياضه

إمبولي يقيل مدربه في محاولة للنجاة من الهبوط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع إمبولي يقيل مدربه في محاولة للنجاة من الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إياكيني المقال

أعلن إمبولي المتعثر في ، الأربعاء، أنه أقال مدربه جوسيبي إياكيني، بعد 4 أشهر فقط من توليه المنصب.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أوريليو أندرياتسولي، مدرب إمبولي السابق، من المنتظر أن يخلف إياكيني، رغم إقالته في نوفمبر بعد أن قاد الفريق للصعود للدرجة الأولى.

Advertisements

ويحتل إمبولي، الذي يستضيف فروزينوني يوم الأحد المقبل، المركز 17 في الترتيب، ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط بعد 5 انتصارات فقط في 27 مباراة.

وخسر إياكيني في مباراته الأخيرة مع إمبولي 2-1 أمام روما الاثنين، وهي المباراة الأولى لفريق العاصمة بقيادة مدربه العائد كلاوديو رانييري.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمبولي يقيل مدربه في محاولة للنجاة من الهبوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى