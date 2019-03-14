انت الان تتابع إمبولي يقيل مدربه في محاولة للنجاة من الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إياكيني المقال

أعلن إمبولي المتعثر في الدوري الإيطالي، الأربعاء، أنه أقال مدربه جوسيبي إياكيني، بعد 4 أشهر فقط من توليه المنصب.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أوريليو أندرياتسولي، مدرب إمبولي السابق، من المنتظر أن يخلف إياكيني، رغم إقالته في نوفمبر بعد أن قاد الفريق للصعود للدرجة الأولى.

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ويحتل إمبولي، الذي يستضيف فروزينوني يوم الأحد المقبل، المركز 17 في الترتيب، ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط بعد 5 انتصارات فقط في 27 مباراة.

وخسر إياكيني في مباراته الأخيرة مع إمبولي 2-1 أمام روما الاثنين، وهي المباراة الأولى لفريق العاصمة بقيادة مدربه العائد كلاوديو رانييري.