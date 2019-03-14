الامارات | افتتاح «الألعاب العالمية» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «الألعاب العالمية» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام في الخامسة من مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، الذي تستضيفه الإمارات حتى 22 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 7500 رياضي ورياضية يمثلون 200 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن حفل الافتتاح فقرات فنية ورياضية، أهمها مشاركة عدد من نجوم العرب والعالم في أداء النشيد الرسمي للأولمبياد الخاص.

ويؤدي النشيد الرسمي للأولمبياد الخاص مجموعة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، هم: الإماراتي حسين الجسمي والمصري تامر حسني والسورية أصالة نصري، إلى جانب الفنانة العالمية أفريل لافين والمغني لويس فونزي.