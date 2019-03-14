الامارات | محمد بن راشد يشهد فوز «إف 3» بكأس «اليمامة للقدرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد فوز «إف 3» بكأس «اليمامة للقدرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، كأس اليمامة للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمشاركة 191 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وفاز بكأس السباق حامل اللقب، الفارس عبدالله غانم المري، على صهوة الفرس «تايغر» المملوكة إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4:02:23 ساعات، وجاءت في المركز الثاني الفارسة التشيلية كاتالينا لورينز، على صهوة الفرس «ألوها» المملوكة إلى «إسطبلات جميرا»، مسجلة زمناً قدره 4:02:23 ساعات، وتبعها في المركز الثالث الفارس شاهين المزروعي، على صهوة الفرس «كاستلبار» المملوكة إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4:03:35 ساعات.

وبالنسبة إلى مراحل السباق، تصدّر الفارس حميد مطر المزروعي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الفرس «جاماغ» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 1:21:53 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد فاضل البلوشي، على صهوة الفرس «لاناميري» المملوكة إلى «إسطبلات النصر 2 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 1:22:00 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الفرس «فودكا» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 1:22:21 ساعة، واحتل المركز الرابع الفارس راشد حمود الجنيبي، على صهوة الفرس «رغد» المملوكة إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 1:22:31 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الفرس «فيا ستيلا» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:22:32 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات كبيرة في مراكز الصدارة، بتقدم الفارس سعيد حمود الخياري، من المركز التاسع إلى الأول على صهوة الفرس «فاسانا» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 2:34:27 ساعة، بينما تراجع متصدّر المرحلة الأولى الفارس حميد مطر المزروعي، إلى المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 2:34:34 ساعة، وصعد الفارس راشد حمود الجنيبي، من المركز الرابع إلى الثالث، مسجلاً زمناً قدره 2:34:34 ساعة، وتراجع الفارس أحمد فاضل البلوشي، من المركز الثاني إلى الرابع، مسجلاً زمناً قدره 2:34:35 ساعة، كما تراجع الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، من المركز الثالث إلى الخامس، مسجلاً زمناً قدره 2:34:45 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً، بعدما تقدم الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، من المركز السابع إلى الصدارة، مسجلاً زمناً قدره 3:30:39 ساعات، كما قفزت الفارسة التشيلية كاتالينا لورينز، من المركز الثامن إلى الوصافة على صهوة الفرس «ألوها» المملوكة إلى «إسطبلات جميرا»، مسجلة زمناً قدره 3:50:55 ساعات، واستعاد الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 3:30:58 ساعات، بينما تقدم الفارس السريلانكي أشوك سبرامانيام، من المركز التاسع إلى الرابع على صهوة الفرس «هينهام» المملوكة إلى «إسطبلات البوادي»، مسجلاً زمناً قدره 3:30:59 ساعات، وجاء في المركز الخامس متقدماً من المركز الـ20 الفارس محمد أحمد المري، على صهوة الفرس «مينتا» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 3:31:19 ساعات.

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حمدان بن محمد: «تايغر» قدمت أداءً قوياً

أبدى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رضاه عن أداء «إسطبلات إف 3» في كأس اليمامة للقدرة والفوز باللقب، لافتاً إلى أن الفرس «تايغر» قدمت أداءً قوياً، بينما أكد أن الأداء القوي من أفراس «إسطبل إف 3» جاء بسبب الأداء القوي من «تايغر»، وأن الكل كان في خدمتها أثناء السباق.

وقال سموّه في تصريحات لقناة «دبي ريسينغ»: «إن الفرس (تايغر) لديها القدرة على الاستمرار بقوة في السباق تحت ضغط عالٍ»،

موضحاً أنها «في السباقات السابقة كانت تشارك بـ60% من قوتها»، مبيناً أنها «تحتاج إلى الضغط حتى تصل إلى المرحلة التي وصلت إليها»، كما أشار إلى ضرورة الحذر من حدوث إصابات.

وأكد أن «الفرس (أميرة) كان أداؤها مفاجأة في السباق»، بينما أوضح أن «الفرس (رغد) قدمت أكثر من المتوقع منها»، مبيناً أن «إسطبلات إف 3» تسعى إلى المنافسة على لقب السباق الرئيس بعد غدٍ، وأن الحصول على لقب «البيرق» هو الخطوة المقبلة للفريق.