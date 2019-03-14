الامارات | حمد علي يدير مباراتين في السوبر الهندي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمد علي يدير مباراتين في السوبر الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد طاقم تحكيم إماراتي، بقيادة الحكم الدولي في كرة القدم، حمد علي يوسف، بمعاونة الحكم الدولي المساعد جاسم عبدالله، مباراتين في بطولة السوبر الهندي، التي تعد أقوى بطولة في الهند، علماً بأن المباراة الأولى جمعت فريقَي جوا وبومباي سيتي، وانتهت بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما جمعت المباراة الثانية فريقَي بنغلور ونورث إيست يونايتد وانتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف نظيفة، وحظي طاقم التحكيم الإماراتي، الذي أدار المباراتين، بإشادة كبيرة من قبل الاتحاد الهندي لكرة القدم وأوساط كرة القدم في الهند، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يدير فيها طاقم تحكيم إماراتي مباريات في بطولة السوبر الهندي، وذلك بطلب من اتحاد كرة القدم الهندي.

ويعد حمد علي يوسف، الذي يوجد ضمن الحكام النخبة في لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أفضل الحكام في الدوري الإماراتي.