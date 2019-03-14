الامارات | مفكرة اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي ريد بول - نابولي 21:55 كراسنودار - فالنسيا 21:55 دينامو كييف - تشيلسي 21:55 إنتر ميلان - آينتراخت 00:00 بنفيكا - دينامو زغرب 00:00 فياريال - زينيت 00:00 Advertisements سلافيا براغ - إشبيلية 00:00 أرسنال - رين 00:00 الدوري السعودي الفيصلي - القادسية 19:45 التعاون - الفتح 21:00 الدوري الأردني شباب الأردن - الحسين إربد 20:30 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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