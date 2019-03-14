الامارات | «شعلة الأمل» تصل إلى مقر «اتصالات» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «شعلة الأمل» تصل إلى مقر «اتصالات» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت «اتصالات»، الشريك الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، بمقرها الرئيس في أبوظبي، «شعلة الأمل»، وكان في استقبال الأبطال والوفود العالمية الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، وعدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين في الشركة، إلى جانب جمع كبير من الموظفين.

وتم خلال الاحتفال التأكيد على القيم الإيجابية التي يسعى الأولمبياد الخاص إلى تعزيزها، لاسيما تلك المتعلقة بتوسيع نطاق الفرص أمام أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمعات، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للدولة التي تهدف إلى تعزيز الوحدة والتكاتف والتضامن بين أفراد المجتمع، وبعد ذلك قامت مجموعة من موظفي «اتصالات» بنقل الشعلة إلى قصر الحصن، أحد المعالم التاريخية المهمة في إمارة أبوظبي.

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وقامت وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، بتنظيم جولة الشعلة في الدولة، التي ينظر إليها على أنها رمز للشجاعة وجزء من الجهود العالمية التي تسعى إلى توظيف قوة الرياضة في وقف كل أشكال التمييز ضد الأشخاص من ذوي التحديات الذهنية.

وستتوجه الشعلة اليوم إلى استاد مدينة زايد الرياضية، من أجل حفل الافتتاح، إيذاناً بانطلاق الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وتولي «اتصالات» اهتماماً بأصحاب الهمم، وتنتهج ضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية مفهوماً خاصاً للتعامل مع احتياجاتهم، والارتقاء بالمعايير النوعية لحياتهم اليومية، انطلاقاً من دورها الوطني.