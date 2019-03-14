شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسقط بايرن ميونخ بثلاثية خارج الديار ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على مضيفه بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب ألينز أرينا في ميونخ، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ليفربول الأكثر سيطرة على الكرة أغلب فترات المباراة وصاحب الخطورة دائمًا على مرمى الفريق الألماني، حتى جاءت الدقيقة 26 واستطاع السنغالي ساديو ماني من كسر مصيدة التسلل والانفراد بمرمى نوير المتقدم ومراوغته ووضع الكرة بشكل رائع في المرمى.

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وفي الدقيقة 39 أخطأ جوال ماتيب في تشتيت كرة عرضية قوية من جناح بايرن جنابري، لتسكن الكرة الشباك مسجلًا هدف في مرماه وهدف التعادل للفريق الألماني، لنتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني بدأ فريق ليفربول بشكل ضاغط بطول الملعب، بفضل الثلاثي الخطير صلاح وماني وفيرمنيو، ومن كرة ركنية أرسلها ميلنر على رأس المدافع الهولندي فان دايك ليسددها مسجلًا هدف الريدز الثاني.

وحاول محمد صلاح أكثر من مرة الوصول إلى مرمى نوير، لكن لم يحالفه الحظ في اكثر من كرة، أخطرها من انفراد بعد مراوغة رافيينا بطريقة رائعة ليضع هاملز مدافع بايرن قدمه قبل تسديدة صلاح مشتتًا الكرة.

وفي الدقيقة 84 شن محمد صلاح هجمة من جهة يسار بايرن ميونخ وأرسل كرة عرضيه رائعة على رأس ساديو ماني مسجلًا الهدف الثالث وضمان التأهل.