شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقسو على ليون بخماسية ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فريق برشلونة الإسباني، فوزًا كبيرًا على ضيفه ليون الفرنسي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
سيطر فريق برشلونة على أحداث اللقاء سيطرة تامة وفي الدقيقة الثامنة عشر من زمن المباراة تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.
وتمكن كوتينيو من تسجيل ثاني أهداف البرسا في الدقيقة الحادية والثلاثين، لتصبح النتيجة تقدم البرسا بهدفين دون رد.
واستطاع لوكاس توزارت تقليص الفارق وتسجيل أول أهداف ليون في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة.
وعاد ميسي من جديد ليسجل ثالث أهداف البرسا وهدفه الثاني في المباراة، قبل أن يتمكن زميله بيكيه من تسجيل رابع أهداف برشلونة، لتصبح النتيجة 4-1 للفريق الكتالوني.
وقبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بأربع دقائق فقط تمكن الفرنسي عثمان ديمبلي من تسجيل خامس أهداف برشلونة، ليتأهل برشلونة لدور الثمانية، ويودع ليون الفرنسي دوري الأبطال.
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