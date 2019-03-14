شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت خامس مرة.. حسام حسن يستهل مشواره في التدريب بالخسارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استهل حسام حسن، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى سموحة، مشواره بتلقى الخسارة في المهمة الأولى على يد الإسماعيلى بهدف دون رد، وذلك بمنافسات الجولة الـ26 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز موسم 2018- 2019.

وتعتبر الخسارة هي الخامسة لحسام حسن في مستهل مشواره مع 12 محطة تدريبية على مدار مسيرته الفنية من خارج الخطوط.

الخسارة الأولى لحسام حسن في ضربة البداية مع فريق، كانت خلال ولايته للمصرية للاتصالات موسم 2008-2009، والهزيمة على يد إنبى بهدف نظيف، في مغامرة تدريبية أصر عليها «العميد».

ويقص حسام حسن شريط مبارياته في الولاية الأولى له مع الزمالك بالخسارة على يد حرس الحدود بهدفين مقابل هدف بملعب القاهرة بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2009-2010.

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يخسر حسام حسن الرهان الأول ويسقط في فخ أول اختبار من جديد خلال ولايته الثانية في الزمالك مطلع موسم 2014-2015، فيخسر الفريق الأبيض على يد فيتا كلوب الكونغولى بالإسكندرية بهدف مقابل لا شىء بمرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ومع توليه المسؤولية الفنية للاتحاد السكندرى في تحدٍ جديد، يخسر حسام ضربة البداية على يد فريق نادى الزمالك بملعب الإسكندرية بمنافسات الدورى الممتاز 2014-2015.

ويتلقى حسام الهزيمة للمرة الخامسة في مستهل مشواره ويسقط في فخ البدايات خلال قيادته لسموحة في مواجهة الإسماعيلى بلقاء الثلاثاء في ملعب برج العرب بالدورى المصرى الممتاز في موسمه الجارى.

ومن مفارقات الهزائم الخمس لحسام في مستهل مشواره التدريبى خلال 12 ولاية له هي عمر ولايته الفنية، أن جميعها جاءت بفارق هدف واحد، فخسر أمام كل من إنبى وفيتا كلوب والزمالك وسموحة بنتيجة (1/0)، وخسر أمام الحرس بنتيجة (2/1).

كما يعد حارس سموحة الحالى والزمالك السابق محمد أبوجبل عاملا مشتركا في هزيمتين من الخمس، فسكن شباكه هدف فيتا كلوب الكونغولى في مستهل مشوار حسام بالولاية الثانية مع الزمالك من خطأ فادح للحارس، ثم تلقت شباكه من جديد هدفا حمل خسارة جديدة للعميد في ضربة البداية مع سموحة بهدف عالمى لمدافع الدراويش ريتشادر بافور. جدير بالذكر أن حسام حسن قد سبق أن فاز في 5 مرات أيضاً خلال مستهل مشواره التدريبى مع الأندية التي تولى مسؤوليتها بواقع مرتين في ولايته للمصرى، ومرة في ولايته لبيراميدز، وأخرى مع الإسماعيلى ومع مصر للمقاصة، في حين حسم التعادل باكورة مهمته مع كل من المصرى في الولاية الأولى والمنتخب الأردنى.