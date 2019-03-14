شكرا لقرائتكم خبر عن مطاريد الأهلي والزمالك ينقذون «الاتحاد» من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لا يزال الوافدون من صفوف قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك يقدمون وجبة كروية دسمة مع فريق نادى الاتحاد السكندرى في الموسم الحالى.

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ويتألق عدد كبير من نجوم الاتحاد السكندرى ممن سبق لهم اللعب بقميص القطبين في قيادة زعيم الثغر للانتصارات هذا الموسم، حيث استطاع خالد قمر وأحمد توفيق ثنائى الزمالك السابق من تسجيل هدفى فوز الأخضر في شباك الجونة بملعب الأخير بمنافسات الجولة الـ 26 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بالموسم الجارى، مواصلين إنقاذ سفينة «سيد البلد» بالدور الثانى للمسابقة. وسجل خالد قمر مهاجم الزمالك السابق 11 هدفاً بمقيص الاتحاد هذا الموسم ليقترب بشدة من لقب هداف المسابقة، حيث بات يفصله هدف وحيد عن مشاركة كل من محمود علاء وأحمد على في اللقب، فضلاً عن تسجيله هدفين في مسابقة الكأس هذا الموسم وهدفاً في البطولة العربية، وصناعة 3 أهداف لزملائه.

ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للايفوارى رزاق سيسيه، القادم للاتحاد من الزمالك على سبيل الإعارة، حيث ساهم اللاعب في 15 هدفاً هذا الموسم بتسجيل 6 أهداف في جميع البطولات التي شارك خلالها زعيم الثغر هذا الموسم، فضلاً عن صناعة 9 أهداف. كما توهج الصاعد عمار حمدى ابن الـ 19 عاماً، بقميص النادى السكندرى عقب إعارته من الأهلى في يناير الماضى، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 خلال 5 مباريات فقط خاضها مع الفريق محلياً، مما دفع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة أجيرى لضمه لمعسكر الفراعنة في مارس الجارى.

واستمر نور السيد، نجم الزمالك السابق، يلعب دوراً بارزاً في منتصف ميدان الاتحاد في الموسم الجارى بأداء راقٍ ومميز جعله رمانة الميزان وصمام أمان الفريق في وسط الملعب، وكذلك أحمد داوودا، المعار من الزمالك، والذى تألق بشدة مع زعيم الثغر في الدور الأول للدورى الممتاز قبل أن تلحق به الإصابة، ومحمد بازوكا قائد دفاع الفريق، والذى سبق له اللعب بقميص الزمالك، وأحمد نبيل «مانجا» لاعب الأهلى الأسبق وصاحب هدف ضمان الفوز على الإنتاج الحربى في الجولة الماضية للدورى. في حين بات أحمد توفيق، لاعب وسط الزمالك وبيراميدز السابق، من العناصر الأساسية التي يعول عليها حلمى طولان في منطقة وسط الملعب، والظهير الأيمن أيضاً في بعض المباريات، حيث سجل اللاعب هدفاً رائعاً منح به أبناء الشاطبى النقاط الثلاث في مواجهة الجونة الأخيرة.