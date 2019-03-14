شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيري» يحسم الخلاف على الدفع بـ«جنش» أو «الشناوي» أمام النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، اصطحاب جميع اللاعبين إلى رحلة النيجر ونيجيريا، رافضاً استبعاد أي لاعب من المجموعة التي وقع عليها الاختيار للمباراتين المقرر خوضهما، واللتين ستبدآن بمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجارى، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة الأفريقية المقرر استضافتها بمصر منتصف العام الجارى، واللقاء الثانى سيكون ودياً أمام منتخب نيجيريا، وتقرر له 26 من الشهر نفسه.

ووفقاً لإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، فإن «أجيرى» قرر اصطحاب جميع اللاعبين نظراً لخوض مباراتين وليس مباراة واحدة، بجانب رغبته في منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين في لقاء نيجيريا الودى، مؤكداً بدء معسكر الفراعنة الجديد يوم 17 مارس الجارى ببرج العرب في الإسكندرية، على أن تطير البعثة إلى «نيامى» في 21 مارس.

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وقال «لهيطة»، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «محمد هانى وعمرو السولية وصلاح محسن، لاعبو الأهلى، سينضمون إلى معسكر المنتخب عقب مباراة شبيبة الساورة الجزائرى يوم 16 مارس الجارى، فيما وافق الجهاز الفنى على انضمام ثلاثي الزمالك محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء عقب مواجهة المقاولون بالدورى، والمقرر لها 20 من الشهر نفسه».

في شأن مختلف، استفسر «أجيرى» من اتحاد الكرة عن إنهاء إجراءات السفر إلى النيجر بطائرة خاصة، خصوصاً أن السفر بالطيران العادى يستغرق 13 ساعة، بعكس الطائرة الخاصة التي تنقل الفراعنة إلى النيجر في 5 ساعات ونصف الساعة، ويترقب «أجيرى» حسم هذا الأمر قبل انطلاق المعسكر الأحد المقبل.

في سياق مختلف، قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، إعلان قائمة اللاعبين المقرر انضمامهم إلى الفريق في معسكر إسبانيا غداً الجمعة. وأكد أن المعسكر سيُقام خلال الفترة من 17 إلى 27 مارس الجارى، وتتخلله مباراتان وديتان يومى 22 و26 مارس الجارى أمام أمريكا وهولندا على الترتيب، ضمن برنامج استعدادات المنتخب الأوليمبى لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالقاهرة، في نوفمبر القادم، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

فيما يُنتظر أن يجتمع «أجيرى» مع جهازه المعاون لاختيار الحارس الأساسي الذي سيعتمد عليه المدير الفنى في مباراته أمام النيجر، في ظل رغبته في الاستعانة بمحمود عبدالرحيم جنش، حارس الزمالك، على أساس أنه الأكثر انتظاماً في المشاركة الأساسية مع فريقه الأبيض سواء في أفريقيا أو المباريات المحلية، في الوقت الذي يرى فيه أحد أفراد الجهاز المعاون أن الاستعانة بأحمد الشناوى أمام النيجر هي الأفضل باعتبار أن الأخير هو الأكثر خبرة في المباريات الدولية مع المنتخب الوطنى.