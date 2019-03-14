هذا ما قاله سواريز عن تمثيله في ركلة الجزاء ضد ليون

تبرأ لويس سواريز، مهاجم برشلونة ، من التمثيل خلال مواجهة ليون، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، التي فاز بها البارسا بنتيجة (5-1).

وتسبب سواريز في حصول البارسا على ركلة جزاء سجل منها ليونيل ميسي هدف التقدم للبلوجرانا، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.

وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، ولعبنا الشوط الأول بشكل رائع، ولكن في الشوط الثاني تراجعنا قليلا، واستقبلنا هدفا، لكن بعد ذلك سارت الأمور بشكل جيد".

وعن ركلة الجزاء التي تسبب فيها، أردف: "المدافع وضع قدمه أمامي بدون قصد، وتعثرت بشكل بسيط، لكن هناك حكم يُقرر ما يراه".

وأضاف: "الصيام عن التسجيل؟ الهدف سوف يأتي في دوري الأبطال، فقط أمر بفترة سيئة يمكن أن تحدث لأي شخص، لكنني مستمر في العمل مع الفريق".

واختتم: "الأكثر فاعلية هو الفريق الذي لا يقع في الأخطاء، ويجب أن نكون مُدركين لما يحدث ونتعلم من ذلك".