برشلونة يُعادل إنجاز بايرن ميونخ

حجز برشلونة بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، بفوزه الساحق على ليون الفرنسي، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن هذه المرة الـ17 التي يتأهل فيها البلوجرانا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتساوى مع الرقم التاريخي المسجل باسم بايرن ميونخ، كأكثر الفرق تواجدا في هذا الدور.



وجاءت أهداف برشلونة عن طريق ليونيل ميسي "هدفين" في الدقيقتين 18، من ركلة جزاء، و78، وفيليب كوتينيو في الدقيقة 31، وجيرارد بيكيه في الدقيقة 81، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 86.

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