سقوط بايرن ميونخ يعيد ألمانيا 13 خطوة للخلف

ودع بايرن ميونخ الألماني بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، الأربعاء، بعد سقوطه في ملعبه على يد ليفربول الإنجليزي (1-3)، في مباراة الإياب.

ولم يستفد الفريق البافاري من تعادله ذهابًا بدون أهداف في ملعب أنفيلد، ليسقط في عقر داره بثلاثية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الفرق الألمانية تغيب عن ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 13 عامًا.



ويعود آخر غياب للألمان عن دور الـ8 في البطولة لموسم 2005/2006، الذي شهد إقصاء البايرن وفيردر بريمن من ثمن النهائي على يد ميلان ويوفنتوس على الترتيب.

يذكر أن هوفنهايم ودع البطولة من مرحلة المجموعات، قبل أن يُقصى الثلاثي بوروسيا دورتموند، شالكه وبايرن ميونخ من دور الـ16.