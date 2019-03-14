سقوط بايرن ميونخ يعيد ألمانيا 13 خطوة للخلف

ولم يستفد الفريق البافاري من تعادله ذهابًا بدون أهداف في ملعب أنفيلد، ليسقط في عقر داره بثلاثية.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الفرق الألمانية تغيب عن ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 13 عامًا.
ويعود آخر غياب للألمان عن دور الـ8 في البطولة لموسم 2005/2006، الذي شهد إقصاء البايرن وفيردر بريمن من ثمن النهائي على يد ميلان ويوفنتوس على الترتيب.
يذكر أن هوفنهايم ودع البطولة من مرحلة المجموعات، قبل أن يُقصى الثلاثي بوروسيا دورتموند، شالكه وبايرن ميونخ من دور الـ16.
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