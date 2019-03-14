اخبار الرياضه

سقوط بايرن ميونخ يعيد ألمانيا 13 خطوة للخلف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ودع بايرن ميونخ الألماني بطولة من الدور ثمن النهائي، الأربعاء، بعد سقوطه في ملعبه على يد الإنجليزي (1-3)، في مباراة الإياب.

ولم يستفد الفريق البافاري من تعادله ذهابًا بدون أهداف في ملعب أنفيلد، ليسقط في عقر داره بثلاثية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الفرق الألمانية تغيب عن ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 13 عامًا.


ويعود آخر غياب للألمان عن دور الـ8 في البطولة لموسم 2005/2006، الذي شهد إقصاء البايرن وفيردر بريمن من ثمن النهائي على يد ميلان ويوفنتوس على الترتيب.

يذكر أن هوفنهايم ودع البطولة من مرحلة المجموعات، قبل أن يُقصى الثلاثي بوروسيا دورتموند، شالكه وبايرن ميونخ من دور الـ16.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط بايرن ميونخ يعيد ألمانيا 13 خطوة للخلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا