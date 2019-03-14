برشلونة يسحق ليون بخماسية ويصعد لربع نهائي أبطال أوروبا

إلتحق برشلونة الإسباني بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ليون الفرنسي بنتيجة 5-1، بعدما إنتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

أتى التهديد الأول لبرشلونة على مرمى ليون في الدقيقة الثالثة، عندما تبادل الثلاثي ألبا وكوتينيو وسواريز الكرة بتمريرات قصيرة وصلت إلى ميسي على حدود منطقة الجزاء، والذي سدد الكرة ليتصدى لها الحارس لوبيز.

وشن ليون هجومه الأول في الدقيقة العاشرة عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر ندومبلي، مرت إلى جوار القائم الأيمن لتير شتيجن.

وظهر ميسي مرة أخرى في الدقيقة 13 من خلال إنفراد بالمرمى إلا أنه فشل في مراوغة الحارس لوبيز، وفي الدقيقة 16، تبادل سواريز وميسي الكرة داخل منطقة الجزاء، ليتعرض المهاجم الأوروجوياني للإعاقة من قبل جايسون دينايير، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء، سددها ميسي بنجاح على طريقة بانينكا، مسجلًا هدف التقدم لبرشلونة.