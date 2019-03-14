ليفربول يقهر بايرن ميونخ بثلاثية في عقر داره ويتأهل لدور الـ 8

حقق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز لربع نهائي المسابقة.

أحرز ساديو ماني الهدف الأول والثالث لليفربول في الدقائق 26 و84 وفيرجيل فان ديك الهدف الثاني بالدقيقة 69، بينما أحرز جويل ماتيب، مدافع الريدز هدف بالخطأ في مرماه لصالح البايرن بالدقيقة 39.

الدقائق الأولى من المباراة، شهدت ضغط كبير من ثلاثي هجوم ليفربول على دفاع بايرن، الذي ظل يمرر الكرة في منطقة الخلف ومن ثم إلى نوير.

طالب ليفاندوفيسكي الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 11، بعدما سيطر على الكرة داخل المنطقة وسقط بعد ضغط من ماتيب، ليرفض حكم اللقاء طلب مهاجم البايرن ويستكمل اللعب.