مدافع ليفربول ينضم لقائمة سوداء بدوري الأبطال

تلقى ليفربول، هدفا عبر النيران الصديقة خلال مواجهة بايرن ميونخ، الجارية على ملعب أليانز أرينا، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأحرز مدافع الريدز، جويل ماتيب، هدفا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 39.
ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ليفربول فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات خارج أرضه بدوري الأبطال.
أما شبكة "أوبتا"، فأفادت بأن ماتيب، بات رابع لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه بالبطولة.
وسبق الدولي الكاميروني، 3 لاعبين، هم سامي هيبيا أمام بشكتاش التركي في 2007، وجون آرنه ريسه ضد تشيلسي عام 2008، وجيمس ميلنر أمام روما في الموسم المنصرم.
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