ميسي يطارد رونالدو برقم مميز في دوري الأبطال

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي ، في تسجيل الهدف الأول لفريقه برشلونة الإسباني، في شباك ليون الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وسجل ميسي، الهدف الأول للفريق الكتالوني، من ركلة جزاء، في الدقيقة 18 من المباراة، ليمنح التقدم للبارسا.

وبحسب شبكة

"سكواكا"

فإن ميسي أصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلًا لركلات الجزاء في دوري الأبطال برصيد 12 هدفًا، خلف المتصدر كريستيانو رونالدو (16 هدفا)، ومتفوقا على الثلاثي رود فان نيستلروي سيرجيو أوجويرو ولويس فيجو (9 أهداف لكل منهم).

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن ميسي وصل إلى هدفه رقم 35 هذا الموسم، حيث سجل هذا العدد أو أكثر من الأهداف في آخر 11 موسم له مع البلوجرانا في مختلف المسابقات.