شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود برشلونة لهزيمة ليون بخماسية والتأهل لدور الثمانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - «رويترز» (برشلونة)سجل ليونيل ميسي هدفين وصنع مثلهما ليقود برشلونة لبلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما هزم ضيفه أولمبيك ليون 5-1 في إياب دور الستة عشر أمس (الأربعاء).
وافتتح قائد برشلونة التسجيل من ركلة جزاء نفذها بطريقة بانينكا في الدقيقة 17 بعد تعرض لويس سواريز لعرقلة في المنطقة ليضع فريقه في المقدمة بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في فرنسا.
وبعدها راوغ سواريز حارس ليون أنطوني لوبيز ولعب تمريرة ولا أروع إلى فيليب كوتينيو غير المراقب ضاعف بها الغلة.
وقلص ليون الفارق بتسديدة في الشوط الثاني من لوكاس توسارت.
لكن ميسي قتل أي أمل للمنافس في العودة في النتيجة بعدما راوغ أكثر من مدافع ليسجل في الدقيقة 78 قبل أن يلعب تمريرة إلى جيرار بيكي سجل منها الهدف الرابع وأخرى إلى عثمان ديمبلي ليكمل الخماسية.
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