شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليز يسيطرون على ربع نهائي الأبطال بعد تأهل الليفر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (ميونخ)

حجز ليفربول الإنجليزي وصيف النسخة الماضية في دوري الأبطال بطاقته إلى الدور ربع النهائي بفوزه الكبير على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3-1 أمس (الأربعاء) على ملعب «أليانز أرينا» في إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل السنغالي ساديو مانيه (26 و84) والهولندي فيرجيل فان دايك (69) أهداف ليفربول الذي عوض سقوطه في فخ التعادل السلبي ذهابا على أرضه ولحق بمواطنيه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، والكاميروني جويل ماتيب (39 خطأ في مرمى فريقه) هدف بايرن ميونيخ الذي ودع ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2011، ولقي مصير مواطنيه بوروسيا دورتموند وشالكه اللذين خرجا على يد توتنهام وسيتي تواليا.

وتأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كلا من مان سيتي، توتنهام، مانشستر يونايتد، ليفربول، أياكس، بورتو، برشلونة، يوفنتوس.