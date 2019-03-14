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الإنجليز يسيطرون على ربع نهائي الأبطال بعد تأهل الليفر

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جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (ميونخ)

حجز الإنجليزي وصيف النسخة الماضية في دوري الأبطال بطاقته إلى الدور ربع النهائي بفوزه الكبير على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3-1 أمس (الأربعاء) على ملعب «أليانز أرينا» في إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل السنغالي ساديو مانيه (26 و84) والهولندي فيرجيل فان دايك (69) أهداف ليفربول الذي عوض سقوطه في فخ التعادل السلبي ذهابا على أرضه ولحق بمواطنيه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، والكاميروني جويل ماتيب (39 خطأ في مرمى فريقه) هدف بايرن ميونيخ الذي ودع ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2011، ولقي مصير مواطنيه بوروسيا دورتموند وشالكه اللذين خرجا على يد توتنهام وسيتي تواليا.

وتأهل لدور ربع نهائي كلا من مان سيتي، توتنهام، مانشستر يونايتد، ليفربول، أياكس، بورتو، ، يوفنتوس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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