شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال العالم للشطرنج في بطولة حائل الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

في أجواء تفاعلية عنوانها التحدي والإثارة، وضعت الغرفة التجارية الصناعية بحائل، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج، اللمسات النهائية والأخيرة لانطلاق بطولة حائل الدولية للشطرنج للرجال والسيدات، خلال الفترة من الفترة 15 - 18 مارس الجاري في ميلينيوم حائل، برعاية أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ومشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

ويشهد اليوم الأول من البطولة، إقامة حفل التدشين، وإجراء مراسم سحب القرعة وافتتاح الجولات، على أن تُقام المنافسات تباعاً حتى اليوم الرابع، والذي سيقام فيه حفل الختام برعاية وحضور أمير منطقة حائل.