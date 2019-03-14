محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

حسم فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، تأهله للدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا غاليا على مضيفه بايرن ميونخ الألمانى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “اليانز آرينا” ضمن منافسات إياب دور الستة عشر.

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