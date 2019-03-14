شكرا لقرائتكم العثمان يهدي الوطن ذهبية الأثقال العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 17:29

انتزع الرباع السعودي علي العثمان المركز الأول في منافسات وزن 89 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 سنة والمقامة بلاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء تحقيق العثمان للمركز الأول بعد تحقيقه ذهبيتي النتر والمجموع وفضية الخطف وسط منافسة كبيرة في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 98 رباع يمثلون 34 دولة.



وكان خادم الحرمين الشريفين قد كرم العثمان بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية لحصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب والتي أقيمت بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس كأول ميدالية أولمبية للرفع الأثقال مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق العثمان لهذه الذهبية.

وبارك رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي هذا الانجاز الغير مسبوق لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقدمه أعضاء الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والجهاز الفني والإداري للمنتخبات السعودية والتي تثبت في كل يوم قدرة رياضة رفع الأثقال في أن تكون أحد روافد الذهب والذي تقدمه عرفاناً ورد جميل للوطن المعطاء برفع رايته عالياً بالمحافل الدولية والعالمية.