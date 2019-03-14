شكرا لقرائتكم رونالدو: يوفنتوس تعاقد معي لمساعدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 17:11

تورينو (ايطاليا) - رويترز - قال نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ عمره 34 ضمني يوفنتوس حتى أساعد الفريق على القيام بأشياء لم يسبق أن فعلها. هذه العقلية المطلوبة للفوز بدوري أبطال أوروبا"، بعد أن سجل ثلاثية في شباك ضحيته المفضلة ليقود يوفنتوس لانتفاضة بالفوز 3-صفر على أتليتيكو مدريد بعد الخسارة ذهابا 2-صفر والتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وهذه المرة الثامنة التي يسجل فيها رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال ليعادل رقم غريمه ليونيل ميسي هداف برشلونة كما أصبح رصيد الهداف التاريخي للمسابقة 124 هدفا، ورفع رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، والذي يأمل في حصد اللقب للمرة السادسة مع ثلاثة فرق مختلفة بعدما توج أيضا مع مانشستر يونايتد سابقا، رصيده إلى 25 هدفا في 33 مباراة في كل المسابقات أمام أتليتيكو.

وقال جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس "ببساطة كانت مباراة ملحمية. هذه أفضل طريقة للاحتفال بخوض مباراتي رقم 500 مع النادي".