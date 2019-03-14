شكرا لقرائتكم موقعة "الساورة " تحدد مصير لاسارتي مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 9 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 17:03

يرفض عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي استمرار المدير الفني للفريق "الأحمر" الأوروغوياني مارتن لاسارتي في حال الهزيمة أمام ضيفه شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل والخروج من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ، مؤكدين أن البطولة القارية هي الأهم في المرحلة الراهنة بعد احتمال عدم قدرة الفريق بالاحتفاظ بلقب الدوري المحلي في ظل تثبث الزمالك بالصدارة .



ويعود لصفوف الأهلي في مواجهة شبيبة الساورة المرتقبة التي يحتاج فيها إلى التعادل على الأقل لبلوغ الدور ربع النهائي في البطولة القارية كل من رمضان صبحي وصلاح محسن وحسام عاشور ، فيما يستمر غياب الحارسين محمد الشناوي وشريف إكرامي للإصابة .

فيما طالب لاعبو الإسماعيلي رئيس النادي إبراهيم عثمان بالإفراج عن المستحقات المالية المجمدة بعد وداع الفريق دوري أبطال أفريقيا ، مؤكدين قدرتهم على تحقيق نتائج جيدة في الفترة القادمة . ويستعد "الدراويش" لمواجهة الإفريقي التونسي السبت المقبل على ملعب رادس في الجولة الخامسة بدور المجموعات .