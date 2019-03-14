شكرا لقرائتكم الروح تعود للزمالك..تونس توافق على مشاركة محور الأرض أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسل الاتحاد التونسي لكرة القدم خطابًا لنادي الزمالك بالموافقة علي مشاركة فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي المحترف بصفوف الفريق في مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 20 مارس الجاري في الدوري.
وأعفي المنتخب التونسي فرجاني ساسي من المشاركة في مباراة أي سواتيني بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في ظل عدم أهميتها، على أن ينتظم اللاعب في معسكر المنتخب التونسي يوم 21 مارس.
ومن المقرر أن يشارك ساسي مع نسور قرطاج في مباراة الجزائر الودية المقرر لها يوم 26 مارس الجاري.
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