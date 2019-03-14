شكرا لقرائتكم الاتحاد التونسى: فرجانى ساسى مع الزمالك بات من أفضل اللاعبين العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمين موقو المتحدث الرسمى للاتحاد التونسى أن العلاقات بين الأشقاء فى مصر وتونس قوية وممتدة تاريخيًا وأن قرار الابقاء على فرجانى ساسى مع الزمالك امام المقاولون العرب يعبر عن تقديرنا للزمالك كنادى عربى شقيق له شعبية كبيرة.

أضاف أمين موقو فى تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" ان الاتحاد التونسى يعلم حاجة الفريق الى جهود اللاعب فى المباراة المقبلة امام المقاولون العرب، مشيرًا الى أن التوانسة فخورون وسعيدون بالمستوى المتميز للدورى المصرى ومردود ذلك على فرجانى ساسى الذى بات أحد أفضل اللاعبين فى المنطقة العربية.

تابع المتحدث الرسمى للاتحاد التونسى ان التعاون سيستمر سواء على مستوى الأندية أو الاتحاد المصرى كاشفًا عن قوة العلاقة بين الدكتور وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسى، وهانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

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وأعلن اتحاد الكرة قبل أيام تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب الى يوم 20 مارس الجارى بسبب مشاركة الفريق فى مواجهة حاسمة أمام نصر حسين داى الجزائرى فى المباراة التى ستقام فى ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية.

وتأكد بشكل رسمى مشاركة التونسى فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك فى مباراة المقاولون العرب فى المباراة التى ستجمعهما اليوم ضمن مباريات الدورى الممتاز والمقرر اقامتها يوم 20 مارس الجارى.

وحصل رئيس نادى الزمالك حسبما أكد برنامج الزمالك اليوم بقناة المحور على موافقة وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسى على تأجيل انضمام اللاعب لصفوف المنتخب التونسى لما بعد مباراة المقاولون العرب التى تم تأجيلها بسبب مشاركة الفريق أمام نصر حسين داى الأحد المقبل فى الكونفيدرالية الافريقية.