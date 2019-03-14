أخبار محمد صلاح يوم 14-3- 2019 أبو هشيمة يدعم الفرعون المصري...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار محمد صلاح يوم 14-3-2019 العديد من الأحداث سواء على المستوى الشخصي أو الفني، حيث كشف لاعب ليفربول السابق جيمي ريدناب عن قدرة الفرعون المصري على العودة للتألق مرة أخرى مع فريق ليفربول، وذلك بعدما غاب عن التسجيل لمدة 4 مباريات متتالية، هذا بالإضافة إلى حديث الفنانة منة شلبي عن مدى حبها وتقديرها للنجم المصري خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس.

منة شلبي عن محمد صلاح ورامي مالك : حاجة تشرح القلب

ومن أحبار محمد صلاح اليوم، حديث الفنانة منة شلبي مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc، عن مدى حبها وتقديرها للفرعون المصري.

وعبرت منة شلبي، عن سعادتها بعد حصول الفنان العالمى الأمريكى من أصول مصرية رامى مالك بجائزة الأوسكار، قائلة:" حاجة تشرح القلب الصراحة اتبسط أوى أنه من أصول مصرية وجاب سيرة مصر فى الخطاب وحاجه مشرفه جدا، متابعه فيه ناس بيبهجونا زى محمد صلاح ورامى مالك حاجة بديعة وفى مستوى نجاح يدى أمل لا يقدر، وأنت مركز على نفسك وزكى أكيد هتوصل".

وتابعت منة فى حديثها، "مستحيل يكون فى حد ناجح ينتقد نجاح غيره، ومن ينتقض نجاح حد، لديه مشكلة كبيرة، لأنه لم يحقق أى شيء فى حياته وهو تعيس".

أحمد أبو هشيمة : محمد صلاح صاحب بصمة فريدة وانجازاته أكبر من تأويل تصريحاته

ومن ضمن أخبار محمد صلاح اليوم هو حرص أحمد أبوهشيمة رجل الأعمال على توجيه رسالة إلى النجم المصرى، فى ظل الأزمة الأخيرة على خلفية التصريحات التى أدلى بها نجم ليفربول الإنجليزى، مطالبا منه المزيد خاصة مع ما حققه من مكانة كبيرة فى قلوب الجماهير العربية والأوروبية.

وكتب أبو هشيمة عبر حسابه الرسمي على تويتر "محمد صلاح صاحب بصمة مصرية فريدة وتاريخ فى ملف الكرة العالمية بما حققه من إنجازات أكبر من تأويل لتصريحاته أو تربص كما فعل البعض، فما زلنا ننتظر من صلاح الكثير بعد أن تربع علي قلوب الجماهير العربية والاوربية، وربنا يوفقك في مباراة الليلة.. ودايماً فخر لينا ولكل عربي".

وانتشرت تصريحات لمحمد صلاح تعرض على إثرها لانتقادات بعدما فسر البعض قوله بأنه وصل لمكانة لم يصل إليها أحد فى مصر والوطن العربى وأفريقيا، بأنه يتعالى على الجماهير بعدما أصبح أحد أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى، وقال صلاح وقال صلاح ردًا على تلك الانتقادات: "مندهش جدًا من "بعض" الناس اللى واقفة ومستنية أى خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللى تيجى على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة.

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نجم ليفربول السابق يكشف كيف يعود صلاح للتألق من جديد ؟

ومن أخبار محمد صلاح اليوم أن جيمي ريدناب لاعب ليفربول السابق، أكد أن الفرعون المصري قادر على العودة مرة أخرى للتألق مع فريق ليفربول، بالرغم من أنه غائب عن التسجيل 4 مباريات تقريباً.

أضاف ريدناب خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية :"الموسم الماضي كان التركيز يدور حول محمد صلاح فقط، المنافسون كان يعتمدوا على خطة إيقاف صلاح سيتوقف وقتها ليفربول".

استكمل :"المنافسون أصبحوا لا يتحملوا هذه الفكرة الآن نظرًا للمستوى الذي يقدمه السنغالي ساديو ماني هذا الموسم مع ليفربول فقد سجل 8 أهداف في 2019 ما يساوى مجموع أهداف صلاح وروبرتو فيرمينو".

استكمل :"التركيز على ماني سيساعد صلاح على العودة للتألق من خلال حصوله على مساحات أكبر".

ثم اختتم نجم ليفربول السابق حديثه :"صلاح سجل هدف واحد منذ أكثر من شهر، لكن باستطاعته العودة بشكل جيد حين يحتاجه ليفربول".