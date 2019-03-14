شكرا لقرائتكم الأندية الإنجليزية تحقق رقمًا قياسيًا غائبًا في دوري الأبطال منذ 10 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حققت الأندية الإنجليزية رقمًا قياسيًا غائبًا عن دوري الأبطال منذ 10 سنوات وذلك بتأهل أربعة أندية إنجليزية للدور ربع النهائي من أعرق البطولات الأوروبية.

وتأهلت أندية توتنهام وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، لدور الثمانية في انجاز قياسي غاب عن الكرة الإنجليزية في البطولة الأوروبية الأعرق منذ موسم 2008/2009.

وتأهل توتنهام بعد فوزه على دورتموند الألماني برباعية نظيفة في مجموع المباراتين، فيما تأهل يونايتد بعد ريمونتادا تاريخية على حساب باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووصل مانشستر سيتي لهذا الدور بعد اكتساح شالكة الألماني بعشرة أهداف مقابل هدفين، وأخير حسم ليفربول تأهله بعد الفوز على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان أخر تواجد لأربعة أندية في دوري أبطال أوروبا يرجع لنسخة 2008/2009 حينما تأهل الرباعي آرسنال وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وهم نفس الرباعي الذي تأهل أيضاً قبلها بعام في نسخة 2007/2008.

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ولم تثبت أندية الدوري الإنجليزي الأكثر ثراءً في القارة قوتها في دوري الأبطال منذ تفوق تشيلسي على بايرن ميونخ ليتوَّج باللقب العام 2012.

ومنذ هذا التاريخ ذهبت الألقاب إلى أندية من الدوري الإسباني والألماني، حيث تُوِّج ريال مدريد 4 مرات مقابل واحدة لبرشلونة ومثلها لبايرن ميونخ.

ورفعت الأندية الإنجليزية حظوظها للتتويج بالبطولة هذا الموسم، بعدما حجزت 50% من مقاعد ربع النهائي المقرر اجراء قرعته يوم الجمعة المقبل الواحدة ظهرًا.