شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: فرجانى ساسى ساهم فى بقاءه لمواجهة المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك أن فرجانى ساسى كان حريصًا على البقاء مع الزمالك فى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

أضاف المشرف العام على الكرة خلال مداخلة ببرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور عن تفاصيل وكواليس الابقاء على فرجانى ساسي فى المباراة المقبلة بالدورى المصرى مؤكدًا أن رئيس الاتحاد التونسى تحدث مع اللاعب الذى أكد له حسن المعاملة فى مصر ورئيس النادى والجماهير وهو الأمر الذى سهل مهمة الابقاء على اللاعب فى المباراة المنتظرة أمام أبناء الجبلا الأخضر.

وقال أمير مرتضى أن كريستيان جروس مدرب عبقرى ومخضرم ولديه المميزات التى تجعله قادر لاعداد اللاعبين فنيا وبدنيا لمباراة نصر حسين داى الجزائرى.

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وتأكد بشكل رسمى مشاركة التونسى فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك فى مباراة المقاولون العرب فى المباراة التى ستجمعهما اليوم ضمن مباريات الدورى الممتاز والمقرر اقامتها يوم 20 مارس الجارى.

وحصل رئيس نادى الزمالك حسبما أكد برنامج الزمالك اليوم بقناة المحور على موافقة وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسى على تأجيل انضمام اللاعب لصفوف المنتخب التونسى لما بعد مباراة المقاولون العرب التى تم تأجيلها بسبب مشاركة الفريق أمام نصر حسين داى الأحد المقبل فى الكونفيدرالية الافريقية.