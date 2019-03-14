شكرا لقرائتكم ميسي : ليلة رونالدو كانت سحرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى عن كريستانو رونالدو هداف يوفنتوس عقب تأهل الثنائي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال ميسي عقب الفوز على ليون في تصريحات تلفزيونية: "ليلة كريستيانو رونالدو أمس كانت سحرية بكل تأكيد، لقد قدم أداءا مثيرا للإعجاب، وما حدث كان مفاجأة، لأني توقعت في البداية أن أتلتيكو مدريد كان الأفضل."
وسجل رونالدو هاتريك قاد يوفنتوس لتخطي أتلتيكو مدريد بمجموع 3/2 بعدما خسر ذهابا بهدفين دون رد.
وأضاف ميسي الذي سجل هدفين وصنع مثلهما في فوز برشلونة على ليون: "قدمنا أفضل نسخة منا بعد تسجيل الهدف الثالث، في البداية كنا متسرعين لتسجيل هدف مبكر، وعقب التسجيل أصبحنا أكثر ثقة وهدوءا."
وعن قرعة ربع النهائي قال: "يجب ان نكون مرتاحين البال ونرى خصمنا الدور المقبل ويجب علينا الاستعداد للصعوبات القادمة الان، أعتقد أن مانشستر سيتي ويوفنتوس فريقان جيدان للغاية وأياكس فريق كبير مع الشباب، في الحقيقة جميع الفرق معقدة يجب أن نستعد للفترة الأصعب من البطولة."
ورفع ميسي رصيده إلى 8 أهداف بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذى ودع البطولة بالخسارة أمام ليفربول، ليتقاسم الثنائي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا قبل دور الثمانية.
وأكمل برشلونة عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا برفقة كل من ليفربول ويوفنتوس ومانشستر سيتي ويونايتد وتوتنهام وأياكس وبورتو، ومن المنتظر أن تجرى قرعة دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.
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