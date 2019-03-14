شكرا لقرائتكم أحمد حجازي يشارك في فوز وست بروميتش على سوانزي بثلاثية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازى مدافع منتخب مصر، نغمة الإنتصارات بفوزه على سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الاربعاء بملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وسجل أهداف وست بروميتش ألبيون، كريس برانت، وميسون هولجيت، وجاري رودريجيز في الدقائق 19 و54 و85 من عمر المباراة التي شهدت مشاركة أحمد حجازي من البداية.

ويعد هذا الفوز الأول لفريق وست بروميتش ألبيون بعد ثلاث مباريات لم يتذوق خلالها أحمد حجازي ورفاقه طعم الإنتصار.

وحقق أحمد حجازي رقماً مميزاً في اللقاء كونه استخلص الكرة من منافسيه "4 مرات"، وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب أخر من نجوم الفريقين.

ورفع وست بروميتش ألبيون رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد سوانزي سيتي عند 47 نقطة في المركز الـ 15.

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لقطة من اللقاء

وست بروميتش ونوتنيجهام فورست

وست بروميتش