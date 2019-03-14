شكرا لقرائتكم تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتمل الأربعاء عقد الفرق الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائى من دورى أبطال أوروبا، بعد تأهل كلا من ليفربول الإنجليزى على حساب بايرن ميونخ الألمانى، وبرشلونة الإسبانى على حساب ليون الفرنسى.

وكان مانشستر سيتي الإنجليزى قد حجز مقعده فى ربع نهائى البطولة على حساب شالكه الألمانى، كما تأهل يوفنتوس الإيطالى بصعوبة لنفس الدور بعد مواجهة شرسة مع أتلتيكو مدريد بفضل نجمه الأول كريستيانو رونالدو، فى مواجهتى الثلاثاء.

ونجح أياكس الهولندى فى إقصاء ريال مدريد حامل اللقب فى المواسم الثلاث الماضية، كما حجز توتنهام مقعده فى الدور ربع النهائى بعد عبور بوروسيا دورتموند بمجموع المباراتين 4/0، فيما تأهل فريقى مانشستر يونايتد وبورتو على حساب باريس سان جيرمان وروما على الترتيب من الأسبوع الماضى.

الفرق المتأهلة:

أياكس الهولندى

توتنهام هوتسبير الإنجليزى

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مانشستر يونايتد الإنجليزى

بورتو البرتغالى

مانشستر سيتي الإنجليزى

يوفنتوس الإيطالى

ليفربول الإنجليزى

برشلونة الإسبانى