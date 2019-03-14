اخبار الرياضه

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 8 من ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتمل الأربعاء عقد الفرق الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائى من دورى أبطال أوروبا، بعد تأهل كلا من الإنجليزى على حساب بايرن ميونخ الألمانى، وبرشلونة الإسبانى على حساب ليون الفرنسى.

وكان مانشستر سيتي الإنجليزى قد حجز مقعده فى ربع نهائى البطولة على حساب شالكه الألمانى، كما تأهل يوفنتوس الإيطالى بصعوبة لنفس الدور بعد مواجهة شرسة مع أتلتيكو مدريد بفضل نجمه الأول ، فى مواجهتى الثلاثاء.

ونجح أياكس الهولندى فى إقصاء حامل اللقب فى المواسم الثلاث الماضية، كما حجز توتنهام مقعده فى الدور ربع النهائى بعد عبور بوروسيا دورتموند بمجموع المباراتين 4/0، فيما تأهل فريقى مانشستر يونايتد وبورتو على حساب باريس سان جيرمان وروما على الترتيب من الأسبوع الماضى.

الفرق المتأهلة:

أياكس الهولندى

توتنهام هوتسبير الإنجليزى

Advertisements

مانشستر يونايتد الإنجليزى

بورتو البرتغالى

مانشستر سيتي الإنجليزى

يوفنتوس الإيطالى

ليفربول الإنجليزى

الإسبانى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا