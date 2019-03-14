أخبار مانشستر يونايتد 14-3-2019 سولشاير يضع خطة الموسم الجديد للشياطين الحمر...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار مانشستر يونايتد يوم 14-3-2019 العديد من الأحداث سواء على المستوى الإداري أو الفني، حيث بدأ المدرب النرويجي أولى جولنار سولشاير وضع خطط الموسم الجديد للشياطين الحمر، هذا بالإضافة إلى فتح اليويفا تحقيق مع النجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بعدما انتقد حكم مباراة فريقه أمام الشياطين الحمر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز اليونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "حديقة الأمراء".

سولشاير يبدأ في وضع خطة الموسم الجديد للشياطين الحمر

ومن أخبار مانشستر يونايتد اليوم، أن المدرب النرويجي أولى جولنار سولشاير قد بدأ في وضع خطة الموسم الجديد.

حيث أشارت صحيفة "مترو" البريطانية أن الترويجي أبلغ إدارة مانشستر يونايتد، بحاجة الشياطين الحمر للتعزيز في 4 مراكز هي المدافعين الأيمن والأيسر بالإضافة لجناح أيمن ولاعب خط وسط مهاجم.

ويتوقع أن يرحل عن مانشستر يونايتد ثنائي الدفاع الأيمن أنطونيو فالنسيا، وماتيو دارميان، بينما جدد آشلي يونج تعاقده مع النادي لمدة عام واحد، بسبب وصول عمره إلى 35 عاما، ما يجعل الشياطن الحمر بحاجة لتدعيم هذا المركز.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد ستدعم سولسكاير بمبلغ 200 مليون إسترليني، لتعزيز صفوف الفريق، بجانب ما سيجمعه النادي من بيع بعض اللاعبين بالصيف.

جدير بالذكر أن هناك بعض التقارير الصحفية التي أكدت صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد قد اتخذت قراراً بإعلان سولشاير مدرب دائم للفريق بعد فتة التوقف الدولي.

سر رفض اليونايتد التعاقد مع البرازيلي كوتينيو

ومن ضمن أخبار مانشستر يونايتد اليوم أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد ذكرت أن إدارة الشياطين الحمر غير مهتمة بالحصول على خدمات البرازيلي كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وسطاء، عرضوا على اليونايتد ضم النجم البرازيلي، لكن الشياطين الحمر يفضلون التعاقد مع الإنجليزي، جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند.

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وكان هناك تقارير سابقة، قد أبرزت تحدث كوتينيو مع بعض نجوم اليونايتد، حول صفقة انتقاله المحتملة إلى قلعة أولد ترافورد، مقابل 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن كوتينيو يعيش أياماً سيئة للغاية مع فريق البلوجرانا، حيث تعرض لصافرات استهجان، من جانب جماهير برشلونة، السبت الماضي، أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، بسبب تراجع مستواه.

اليويفا يحقق مع نيمار بسبب اليونايتد

ومن أخبار مانشستر يونايتد اليوم، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيق ضد البرازيلي، نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بعد هجومه على حكم مباراة مانشستر يونايتد التى انتهت بخسارة نادى العاصمة الفرنسية 1-3 فى إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

كان فريق باريس سان جيرمان قد تقدم على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا، لكن نجح مانشستر يونايتد فى قلب الأمور وتحقيق ريمونتادا تاريخية بملعب حديقة الأمراء وهزيمة البياسجى بنتيجة 3-1.

أكد الإتحاد الأوروبى فى بيان رسمى، إن لجنة الإنضباط والقيم ستُجرى تحقيقاً موسعاً مع نيمار بسبب التصريحات التى هاجم فيها حكم مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" الأربعاء الماضى.

كان البرازيلى نيمار قد قال عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"،: "حكام الفيديو لا يفهمون شيئا في كرة القدم"، تعبيراً عن اعتراضه على ركلة الجزاء، التي سجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل للفريق الإنجليزي (3-1).

جدير بالذكر أن نيمار غاب عن مباراتي مانشستر يونايتد، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لإصابته في الكاحل، التي أبعدته عن الملاعب منذ يناير الماضي.