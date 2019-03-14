شكرا لقرائتكم المستكاوى: محمد صلاح متوتر ويشعر بالحزن من الانتقادات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الناقد الرياضى الكبير حسن المستكاوى أن الجماهير تطلب محمد صلاح بتسجيل الأهداف بالرغم من أنها ليست المهمة الوحيدة له. أضاف المستكاوى خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون": "محمد صلاح يصنع ويخلق العديد من الأهداف والمدرب يورجن كلوب يؤمن باللاعب بشكل كبير". تابع المستكاوى أن صلاح بالطبع بيحزن من الانتقادات التى يتعرض لها لكنها لا تؤثر عليه فى الملعب بعكس رونالدو الذى يتألق بالاتقادات فجيمع المشاهد التى يتعرض لها صلاح حاليا تؤكد أنه متوتر". Advertisements وشارك محمد صلاح فى انتصار ليفربول على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما باياب دور الستة عشر لبطولة أوروبا للأندية الأبطال والتى اقيمت بملعب اليانز أرينا معقل الفريق البافارى.

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