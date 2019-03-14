شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد: تجاوزات الجماهير غير مقبولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن تجاوزات الجمهور خلال الفترة الماضية لا يمكن لأحد أن يتقبلها، لذلك لابد من مساندة اللاعبين خلال المرحلة المقبلة .

أضاف مصيلحى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، أن التفاهم الذى قام به حلمى طولان المدير الفنى للفريق مع وليد صلاح الدين مدير الكرة ظهر على اداء اللاعبين .

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وأشار رئيس نادى الاتحاد السكندرى انه قام بتكوين فريق قادر على المنافسة خلال السنوات القادمة بعد حالة الانسجام التى ظهرت بمباراة الفريق امام الجونة فى مسابقة الدورى الممتاز.

جدير بالذكر أن فريق الاتحاد يحتل المركز التاسع في جدول الدوري المصري برصيد 31 نقطة.