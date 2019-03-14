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شكرا لقرائتكم المحمدي يصنع في فوز أستون فيلا على نوتينجهام فورست.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تغلب فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى قائد منتخب مصر على نوتينجهام فورست بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الاربعاء بملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة دوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".
وسجل أهداف أستون فيلا، جون ماكجين "هدفين"، وكورتني هوس "هدف"، في الدقائق 7 و15 و61 على التوالي، بينما جاء هدف "صاحب الأرض" الوحيد عن طريق جاك كولياك في الدقيقة الثالثة.
وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدى الذي تمكن من صناعة الهدف الأول لفريق أستون فيلا.
هذا الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 54 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد نوتينجهام فورست عند 53 نقطة في المركز العاشر.
المحمدى وأستون فيلا
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