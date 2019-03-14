شكرا لقرائتكم الزمالك يفاوض المغرب لتأجيل انضمام بو طيب للأسود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى نادى الزمالك برئاسة المستشا مرتضى منصور مفاوضات مع الاتحاد المغربى لكرة القدم برئاسة فوزى لقجع للحصول على موافقته الرسمة على تأجيل انضمام الدولى خالد بوطيب مهاجم الأبيض لصفوف الأسود لما بعد مباراة المقاولون العرب القادمة.

وتأكد بشكل رسمى مشاركة التونسى فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك فى مباراة المقاولون العرب فى المباراة التى ستجمعهما اليوم ضمن مباريات الدورى الممتاز والمقرر اقامتها يوم 20 مارس الجارى.

Advertisements

وحصل رئيس نادى الزمالك حسبما أكد برنامج الزمالك اليوم بقناة المحور على موافقة وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسى على تأجيل انضمام اللاعب لصفوف المنتخب التونسى لما بعد مباراة المقاولون العرب التى تم تأجيلها بسبب مشاركة الفريق أمام نصر حسين داى الأحد المقبل فى الكونفيدرالية الافريقية.

ووقع اختيار الجهاز الفنى للمنتخب التونسى على اللاعب فرجانى ساسى ضمن القائمة المستدعاة لمواجهة اى سواتينى فى الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية، بينما وقع اختيار المنتخب المغربى على خالد بوطيب للانضمام فى المعسكر المقبل للأسود.