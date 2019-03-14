شكرا لقرائتكم ميسي يشارك ليفاندوفسكى صدارة هدافى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقاسم ليونيل ميسي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفين أمام ليون في المباراة التي حسمها البلوجرانا 5/1 مساء الأربعاء بملعب "كامب نو"، في "إياب" دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ورفع ميسي رصيده إلى 8 أهداف بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذى ودع البطولة بالخسارة أمام ليفربول.

وسجل ميسي الهدف الأول لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 18 وأضاف الثاني في الدقيقة 78 وصنع اثنين آخرين لبيكيه وديمبلي البديل.

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وأكمل برشلونة عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا برفقة كل من ليفربول ويوفنتوس ومانشستر سيتي ويونايتد وتوتنهام وأياكس وبورتو.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي: