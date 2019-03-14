تعرف على موعد قرعة دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا...

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جدة - عمرو شويل تنتظر جماهير كرة القدم قرعة الدور ربع النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا فى الموسم الحالى 2018/2019، والتى من الممكن أن تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل.
وتقام قرعة ربع نهائى دورى الأبطال غدا الجمعة، فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بمدينة "نيون" السويسرية" وستكون مذاعة على قناة beIN SPORTS NEWS HD.
وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة تشامبيونزليج والتى أسدل الستار عليها مساء أمس، الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هى " ، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، يوفنتوس".
ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لربع النهائى يومى 9 و 10 أبريل، ثم الإياب في 16 و17 من الشهر نفسه، وذلك فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
وتشهد قرعة دورى الأبطال تغييرا فى نظامها هذا الموسم، حيث تقام قرعة الدور نصف النهائى مع ربع النهائى للمرة الأولى منذ عدة سنوات، ويتحدد مسار المتنافسين حتى نهائى البطولة.
وتقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال يومى 30 أبريل و1 مايو المقبليين، والإياب يومى 7 و8 مايو، فيما يستضيف ملعب "واند ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسبانى المباراة النهائية للبطولة يوم الأول من يونيو.
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