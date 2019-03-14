شكرا لقرائتكم أخبار الدورى المصرى يوم 14-3-2019 استعدادات المقاولون لمواجهه الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واجهه المقاولون العرب فريق بتروجت وديا امس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بعد تأجيل مباراة ذئاب الجبل أمام الزمالك الذى كان مقررا لها اليوم الخميس ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى.

تجهيزات عماد النحاس قبل مباراة الزمالك

وتضمنت أخبار الدورى المصرى يوم 14-3-2019 سعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب إلى تجربة اللاعبين بعد الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب عودتهم من معسكر خارجى بالإسكندرية الأسبوع الماضى تخلله مباراتين وديتين.

فى الوقت نفسه، يسعى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاهدهم منذ حضوره لقيادة الفريق البترولى فنيا فى ظل تلاحم المباريات منذ قدومه وخوض الفريق لأربع مباريات خلال 12 يوم.

موقف فرجانى ساسى من المشاركة امام المقاولين

تضمنت أخبار الدورى المصرى يوم 14-3-2019 ترقب مسئولو الزمالك الرد الرسمى من الاتحاد التونسى لكرة القدم، حول إمكانية تواجد الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط نسور قرطاج والفريق الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

واستدعى الاتحاد التونسى ساسى لمنتخب بلاده لمواجهتى سوازيلاند المحدد لها 22 مارس المقبل، فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى مواجهة الجزائر وديًا، ويحاول مسئولو الأبيض التوصل للحصول على موافقة بتواجد اللاعب التونسى مع الفريق فى مباراة المقاولون العرب، لما يمثله من ركيزة من ركائز الفريق الأساسية.

Advertisements

تصريحات علاء ابراهيم السبب وراء ازمة إهدار الفرص قلة المواهب

جاء قى أخبار الدورى المصرى يوم 14-3-2019 تصريحات علاء ابراهيم مهاجم النادى الأهلى السابق، أن السبب الحقيقى فى أزمة إهدار الفرص السهلة التى طرأت مؤخراً على الدورى المصري،تعود إلى قلة المواهب، خاصة بعد اعتزال جيل عماد متعب وعمرو زكي.

وأكد نجم الأهلى السابق فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الاعتماد على العنصر الأجنبى فى هجوم القطبين، لم يؤثر على هذه الظاهرة إطلاقاً فاللاعب الجيد يفرض نفسه على الساحة فى وجود المنافس الأجنبي.

أضاف ابراهيم أن تطور هذه الظاهرة قد يؤثر على المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية المرتقب اقامتها يونيو المقبل، مشيراً إلى أن العلاج الوحيد لهذه الأزمة يرجع إلى تخصيص فقرات تدريبية للمهاجمين تخفيف الضغط العصبى عنهم، مشدداً على ضرورة منح الفرصة لقطاعات الناشئين داخل الأندية وضرورة استكممال مشروع الألف محترف .

أخبار الدورى المصرى يوم 14-3-2019 ترتيب فرق الدورى

ترتيب هدافى الدورى ضمن أخبار الدورى المصرى يوم 14-3-2019

